(ANSA) – WASHINGTON, 29 GIU – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai giornalisti che annuncera’ lunedi’ 9 luglio la sua scelta per la sostituzione del giudice Anthony Kennedy alla corte suprema. Trump ha sottolineato che ci sono anche due donne fra i nomi che sta prendendo in considerazione per il posto, in una lista di papabili ridotta a cinque persone.