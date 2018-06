CARACAS – Edgar Pérez Greco ama il Deportivo Táchira esattamente come i gialloneri amano lui. Per l’italo-venezuelano quella casacca é come una seconda pelle. É un esempio per tutti dentro e fuori il terreno di gioco.

Dopo Torneo Apertura assai deludente il Deportivo Táchira é chiamato al riscatto nel Torneo Clausura. Tra i giocatori che suonano la carica per far vivere una stagione da favola ai tifosi gialloneri c’é l’attaccante italo-venezuelano. Per affrontare al meglio questa fetta di stagione la formazione andina si sta rinforzando al meglio, ci sono due ritorni illustri Giancarlo Maldonado ed il paraguaiano Victor Aquino.

“Sono arrivate persone che conoscono molto bene l’ambiente ed il club. Loro sanno cosa vuol dire giocare con questa maglia” ha dichiarato in un comunicato stampa Pérez Greco.

In questo Torneo Clausura sulla panchina del Táchira ci sará Álex Pallarés che ha preso il posto dell’italo-venezuelano Francesco Stifano.

“Ci sono stati cambi per il bene della squadra. Sappiamo che gli ultimi due tornei sono stati molto difficili. Il gruppo sta asimilando bene i nuovi schemi. Anche il nuovo staff tecnico ha la stessa voglia di vincere che noi. So che diventeremo una grande famiglia che tirerá la carretta verso lo stesso obiettivo” spiega il calciatore di origine siciliana.

Pérez Greco ha un amore verso il Deportivo Táchira quell’amore che percepisce dal pubblico lo porta a esternare i sentimenti verso la maglia giallonera, quella che ha tifato da bambino e che tifa da calciatore. “Abbiamo il dente avvelenato! Adesso ci saranno calciatori che provano lo stesso sentimento che ho io. Giancarlo Maldonado ha perso la finale scudetto contro lo Zulia nel 2016. Con Victor Aquino in rosa non siamo riusciti a sfondare, ma questa sará la volta buona per arrivare fino in fondo. Abbiamo l’obbligo di caricarci la squadra sulle spalle”.

Edgar Pérez Greco sa che il suo Deportivo Táchira ha l’obbligo di fare bene nei due fronti dove sará impegnato, Torneo Clausura e Coppa Venezuela.

“La gente é illusionata, questa é una tifoseria che merita che la sua squadra sia nei primi posti della classifica. Il Deportivo Táchira é importante per loro, noi saremo pronti per affrontare questa stagione”.

Il Deportivo Táchira fará il suo esordio nel Torneo Clausura a Maracaibo affrontando lo Zulia dell’ex tenico Francesco Stifano.

