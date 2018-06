MILANO. – L’Inter formato Champions League non lascia ma raddoppia: dopo aver presentato Radja Nainggolan, mette a segno anche il quinto colpo del calciomercato, portando a Milano Matteo Politano. L’ex attaccante del Sassuolo, arrivato all’Inter con la formula del prestito oneroso a 5 milioni, con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, ha sostenuto la prima parte delle visite mediche al Coni e sarà ufficialmente nerazzurro, completando l’iter delle visite e con la firma sul contratto quinquennale a 1.7 milioni netti a stagione.

Percorso inverso invece, da Milano a Sassuolo, farà Jens Odgaard, ma l’Inter si cautela, mantenendo la possibilità di riportare l’attaccante danese all’ovile, con il diritto di recompra (10 milioni tra un’estate, 15 tra due).

Politano, accompagnato dall’agente Davide Lippi, non rilascia dichiarazioni ma sfoggia un sorriso convinto. Questa è la sua grande opportunità. È un’Inter scatenata, che mira a ridurre il gap dalla Juventus egemone: dopo gli acquisti a parametro zero di Kwadwo Asamoah e Stefan De Vrij, la scommessa Laurato Martinez e la certezza Nainggolan, ecco Politano. Un arrivo che non esclude nemmeno quello di Malcom, per cui il Bordeaux ha aperto ad una cessione in prestito.

Ma l’Inter lavora anche sul fronte delle cessioni: Carraro (5 milioni) e Bettella (7) sono ufficialmente dell’Atalanta, Biabiany e Dimarco corrono verso il Parma. Operazioni in uscita con cui l’Inter riuscirà a sistemare il bilancio, con le plusvalenze richieste dalla Uefa sul Fair Play Finanziario.