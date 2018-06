Dopo ‘La Corrida’, la Rai rispolvera un altro storico programma. Dal prossimo 27 ottobre su Rai1 torna “Portobello” il people show più famoso e più completo del panorama televisivo italiano. La conduzione è affidata ad Antonella Clerici che lascia così “La prova del cuoco” per accettare una sfida suggestia ed importante. Era il maggio del 1977 quando Enzo Tortora diede il via ad una trasmissione diventata autentica pietra miliare della tv italiana.

A margine della presentazione milanese dei nuovi palinsesti Rai, Antonella Clerici ha spiegato a ‘La Voce d’Italia’: “Cercherò di lasciare Portobello come era una volta proponendolo in chiave moderna. Parliamo della mamma di tutte le trasmissioni che vanno in onda anche adesso”.

Ma ci sarà il pappagallo come una volta? “Certo, ed aprirà la trasmissione. Posso dire che sono già partiti i casting”.

Richiestissima da giornalisti e fotografi la conduttrice si confronterà con un mito della tv italiana come Enzo Tortora. “Sto guardando tutte le puntate e lui era davvero avanti, nel ritmo teleisivo, nella velocità di pensiero, nell’ironia con cui affrontava gli argomenti, un mito. Se ci fose oggi Enzo Tortora dorebbe condurlo lui Portobello e sarebbe perfetto”.

L’attesissimo programma andrà in onda il sabato sera e troverà sicuramente spazio nei palinsesti di Rai Italia.

Video intervista di Emilio Buttaro

https://youtu.be/MzsDuXFw26Y