(ANSAmed) – BELGRADO, 30 GIU – Piogge torrenziali accompagnate da grandine e forti venti hanno colpito nelle ultime ore buona parte della Serbia, causando allagamenti e seri problemi alla circolazione stradale e ferroviaria. Le zone maggiormente interessate dal maltempo sono state quelle del nord e del centro del Paese, dove in alcuni casi è stato necessario evacuare gli abitanti di case e villaggi minacciati dall’acqua alta. Il livello dei maggiori fiumi che attraversano la Serbia – Danubio, Sava, Drina – è in rapido aumento e sono sotto stretta osservazione dei servizi di protezione civile. Diverse le interruzioni lungo la rete stradale del Paese a causa dell’acqua alta. Anche la capitale Belgrado è stata interessata da violenti temporali con piogge continue e abbondanti che hanno mandato in tilt il traffico cittadino con numerose interruzioni nel servizio di trasporto pubblico. In Serbia è ancora molto vivo il ricordo delle disastrose inondazioni del maggio 2014.