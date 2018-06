(ANSA) – TORINO, 30 GIU – Si muove in uscita il mercato del Torino. A sei giorni dal raduno, e in attesa dei primi colpi che tardano ad arrivare, il club granata ufficializza il trasferimento del brasiliano Avelar al Corinthians. Il giocatore, acquistato 3 anni fa dal Cagliari, lo scorso anno in prestito all’Amiens in Francia. Frenato dagli infortuni, aveva il contratto in scadenza 2019. La formula dell’operazione è quella del trasferimento a titolo temporaneo con opzione di riscatto. In uscita, ore calde per la cessione di Barreca al Monaco, mentre Parigini, lo scorso anno al Benevento, dovrebbe finire all’Udinese. Molinaro, in scadenza, non dovrebbe essere riconfermato e si tratta per il rinnovo di Sirigu, che ha ancora un anno di contratto. Mancano gli acquisti. Sfumato il ritorno di Bruno Peres, le idee non sembrano mancare al ds Petrachi. Il 14 luglio, nel ritiro di Bormio, è in programma la prima amichevole e i tifosi iniziano a storcere il naso: la casella degli acquisti è ancora vuota.