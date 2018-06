(ANSA) – ROMA, 30 GIU – Ancora buone notizie per lo sport italiano dai Giochi del Mediterraneo. Il mattino dell’Italia a Tarragona 2018 ha infatti l’oro in bocca. Nel penultimo giorno di gare è apoteosi di medaglie azzurre. E’ tricolore la mezza maratona con Sara Dossena che ha dominato la prova femminile (in 1h13’48) e Eyob Ghebrehwet Faniel (1h04’07) d’argento nel maschile. Oro anche nel ciclismo. Dopo i trionfi su strada, sono arrivate in mattinata le imprese nelle crono di Edoardo Affini, primo in 30’31″12, ed Elena Cecchini in campo femminile (in 24’15″67), con Lisa Morzenti (25’02″36) a completare una splendida doppietta. Delle 10 medaglie mattutine, 5 arrivano dal canottaggio: sono d’oro i remi di Valentina Rodini (singolo pesi leggeri), Luca Rambaldi (singolo maschile), Stefano Oppo e Pietro Ruta (doppio pesi leggeri); d’argento quelli di Kiri Tontodonati (singolo senior femminile) mentre è di bronzo la medaglia del doppio Romano Battisti-Simone Venier.