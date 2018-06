(ANSA) – ROMA, 30 GIU – Il francese Clément Lenglet, difensore centrale del Siviglia, salvo clamorosi ripensamenti, lunedì accetterà di trasferirsi al Barcellona, che si è detto disposto a pagare la clausola rescissoria del giocatore, fissata dal club andaluso a 35 milioni. Lo scrive il Mundo deportivo, che parla di un annuncio dell’avvenuto trasferimento entro la fine della prossima settimana. Il giornale spagnolo riferisce dell’accordo fra il ds del Siviglia, Joaquin Caparros, e l’agente del giocatore, Gregory Dakad. Assieme a Lenglet verrà ufficializzato anche l’acquisto di Arthur, prevelato dal Gremio di Porto Alegre per 40 milioni. L’arrivo di Lenglet, ma soprattutto quello di Arthur, costringe il club catalano ad adoperarsi per cedere il difensore colombiano Yerri Mina, già autore di due gol ai Mondiali con la maglia della propria Nazionale, per evitare un esubero di tesserati extracomunitari in rosa.