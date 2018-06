(ANSA) – ROMA, 30 GIU – Per la prima volta in oltre 40 anni, un grande squalo bianco è stato avvistato mentre nuotava al largo dell’isola spagnola di Maiorca. Lo rende noto la Bbc, aggiungendo che un gruppo di conservazione della fauna selvatica ha filmato lo squalo intorno all’arcipelago di Cabrera. I ricercatori hanno spiegato che si tratta di un avvistamento importante, perché per molti anni non ci erano riusciti. In questa occasione, hanno visto lo squalo per oltre un’ora a circa tre metri dalla barca. I grandi squali bianchi possono pesare fino a due tonnellate e arrivare a lunghezze fino a sei metri, toccando velocità di oltre 60 chilometri orari. L’ultimo avvistamento del genere alle Baleari fu di un pescatore nel 1976. Secondo un documentario del 2007, 27 grandi squali bianchi furono catturati dai pescatori intorno alle Baleari tra il 1920 e il 1976.