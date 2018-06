(ANSA) – FIRENZE, 30 GIU – E’ stato trovato il 43enne che era ricercato da stamani dopo la scoperta dei corpi del padre e della compagna di quest’ultimo nell’abitazione dove i tre vivevano a Impruneta (Firenze). Secondo quanto spiegato dai carabinieri l’uomo è stato rintracciato nei pressi di un boschetto a Calenzano (Firenze), comune dove, lungo il tratto dell’A1, poco prima era stata trovata abbandonata la sua auto. L’uomo è stato trovato dai carabinieri: da quanto appreso era in stato confusionale e non avrebbe opposto resistenza. Il 43enne sarà portato alla caserma del comando provinciale dell’Arma a Firenze per essere interrogato: gli inquirenti spiegano che si devono effettuare una serie di accertamenti per stabilire “se effettivamente l’uomo abbia avuto responsabilità nel duplice omicidio”.