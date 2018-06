(ANSA) – ROMA, 30 GIU – Elia Viviani è il nuovo campione italiano in linea su strada. L’olimpionico veneto ha battuto in volata a Darfo Boario Terme (Brescia) due corridori della Bahrain-Merida, che si trovavano con lui in fuga: nell’ordine Giovanni Visconti e Domenico Pozzovivo. Per il velocista della Quick-step Floors è la prima maglia tricolore della carriera. Quarto Ivan Santaromita, quinto Daniel Oss.