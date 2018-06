(ANSA) – ROMA, 30 GIU – “È una prima fila importante. Perché nella FP4 ero in difficoltà e non ero tanto veloce. Dopo la caduta avevo perso anche un po’ di feeling”. Valentino Rossi è felice della sua qualifica ad Assen che lo pone in buona posizione per la gara di domani. ”In qualifica – aggiunge il Dottore – abbiamo lavorato bene, sono riuscito a recuperare le mie linee e le giuste sensazioni e poi l’ultimo giro è stato molto eccitante, eravamo tutti lì attaccanti. È stato bello anche perché 32,8s è un bel tempo”. Termina. “Partire dalla prima fila è molto importante, siamo tutti vicini anche come passo gara e speriamo di poter lottare per il podio”.