(ANSA) – BERLINO, 30 GIU – Vienna ha preso rapidamente le distanze dalla destra oltranzista tedesca di Afd, che ha indicato nel cancelliere austriaco un alleato per costruire la nuova Europa. “Per Sebastian Kurz gli alleati in Germania sono il governo tedesco, con Angela Merkel alla guida, e il ministro dell’Interno Horst Seehofer, non l’AFD”, ha replicato un portavoce della cancelleria austriaca. Joerg Meuthen, di Afd, aveva affermato di vedere in Kurz, Matteo Salvini e Victor Orban dei “compagni di battaglia” in Europa.