(ANSA) – CITTA’ DEL MESSICO, 30 GIU – Se le previsioni dei sondaggi si tradurranno, anche solo in parte, in realtà, il Messico entrerà domani in una nuova importante fase della sua storia nazionale che comporterà lo scardinamento del sistema dei partiti tradizionali al potere da 90 anni. Condizione di questo è che le urne consacrino il candidato di centro sinistra del movimento Morena, Andrés López Obrador, vincitore delle elezioni presidenziali, sfida da lui intrapresa per la terza volta dopo le sconfitte subite nel 2006 e nel 2012. Nell’esercizio elettorale più importante della sua storia politica, il Messico elegge contemporaneamente il successore del presidente Enrique Peña Nieto, Camera e Senato, i governi degli Stati, nonché i sindaci delle città ed i parlamenti locali. Con oltre il 50% di preferenze assegnatogli dagli istituti specializzati ‘Amlo’, come è stato ribattezzato per l’acronimo del nome, ha avuto ragione già prima del voto dei suoi due rivali: Ricardo Anaya e José Antonio Meade.