(ANSA) – ROMA, 30 GIU – Acuto di Margherita Panziera nei 100 dorso femminili al Settecolli di Roma. La nuotatrice di Montebelluna ha migliorato il suo primato italiano di specialità abbassando il tempo a 59”80. Il precedente primato, di 59”96, lo aveva stabilito la veneta il 12 aprile scorso ai Campionati Assoluti di Riccione. “Non me lo aspettavo un tempo del genere, mi sto concetrando su come sto nuotando più che sul tempo e questo sta funzionando. Tra un mese agli Europei speriamo di continuare con questo trend positivo”. E domani tenterà di afferrare il record italiano di 2’08″03 che appartiene ancora ad Alessia Filippi e che resiste dal 2009: “Speriamo di continuare così fino agli Europei – ha concluso la nuotatrice di Montebelluna – Il tempo di oggi nei 100 promette bene per i 200. Filippi è stata una colonna del nuoto italiano e io l’ho sempre ammirata. Battere il suo record sarebbe un onore per me, ma l’importante è andare bene”.