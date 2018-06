(ANSA) – TARRAGONA (SPAGNA), 30 GIU – Un altro oro dal pugilato per l’Italia impegnata ai Giochi del Mediterraneo. Lo ha vinto Aziz Mouhiidine nella categoria 91 kg ‘demolendo’ in finale il croato Toni Filipi, uno che aveva battuto, e anche chiaramente, Clemente Russo nelle ‘World Series of Boxing’. Oggi Mouhiidine si è imposto per 5-0, quindi con decisione unanime, replicando così a Tarragona il successo che aveva conseguito agli Europei Under 22. La boxe azzurra chiude quindi questi Giochi del Mediterraneo con gli ori di Mouhiidine e Di Serio, l’argento di Cavallaro e il bronzo di Cappai.