(ANSA) – ROMA, 30 GIU – “Il governo russo? E’ corrotto in molti modi”. E’ quanto sostiene Edward Snowden, la talpa del Datagate che rivelò lo scandalo delle intercettazioni dell’Agenzia di sicurezza nazionale Nsa, e che ha trovato rifugio proprio a Mosca. In un’intervista al quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung, ripresa dai media britannici, l’ex analista della Nsa sostiene che i cittadini russi sono calorosi e intelligenti, ma lui si dice in “forte disaccordo” con le politiche del presidente Vladimir Putin. “I russi non sono ingenui, lo sanno che la tv di Stato è inaffidabile, il governo russo è corrotto in molti modi, questo è una cosa che i cittadini sanno”, dice. E ancora: “Il problema non è il popolo, ma il governo”. Snowden ha ottenuto l’asilo in Russia dopo essere fuggito dagli Usa nel 2013 quando, con le sue rivelazioni, diede il via allo scandalo sulla sorveglianza di massa messa in atto da alcuni governi all’insaputa dei cittadini. Il suo permesso di soggiorno temporaneo in Russia scade all’inizio del 2020.