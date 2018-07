(ANSA) – MILANO, 1 LUG – Un ragazzo di 19 anni è stato ferito gravemente a coltellate stamani in via Alemagna, a Milano, nei pressi di una discoteca, probabilmente nell’ambito in una lite. L’episodio è accaduto poco dopo le 5. Il giovane è stato portato all’ospedale di Niguarda del capoluogo lombardo ed è in prognosi riservata.