(ANSA) – MOSCA, 1 LUG – Diego Maradona si è scusato con il capitano della Spagna, Sergio Ramos, dopo avere dichiarato che il difensore del Real Madrid non ha la stoffa del leader. Lo riportano i media russi. “Se Sergio Ramos si è offeso, sono disposto a scusarmi”, ha detto Maradona, che ha poi ribadito la propria opinione sull’andaluso. “Ma questo non cambia il mio punto di vista. Si, è un ottimo giocatore e un grande capitano. Ramos può diventare il leader della Nazionale, ma per me non lo è ancora. Non m’importa cosa dice la gente di me e continuo a pensare liberamente”.