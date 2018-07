(ANSA) – PARIGI, 1 LUG – E’ evaso per la seconda volta, e stavolta in maniera spettacolare: Redoine Faid, rapinatore specializzato in assalti ai furgoni blindati, condannato più volte e già fuggito di prigione in passato, è scappato questa mattina in modo spettacolare dal carcere di Reau, a sud-est di Parigi. Lo ha fatto in elicottero, con l’aiuto di almeno tre complici. Quarantasei anni, ritenuto uno dei capi della malavita organizzata nelle banlieue, Faid è riuscito ad evadere in pochi minuti, durante il tempo in cui i detenuti possono fermarsi in parlatorio. Non ci sono stati né feriti né ostaggi, anche se i complici arrivati in elicottero erano “armati fino ai denti”, come hanno precisato gli inquirenti.