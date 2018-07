(ANSA) – IL CAIRO, 1 LUG – La situazione dei migranti riportati a terra in Libia “è in drammatico aumento”: solo nell’ultima settimana, dal 21 al 28 giugno, sono state sbarcate 2.425 persone in operazioni di salvataggio e intercettazione. Con punte – è il caso del 24 giugno – fino a quasi mille in un solo giorno. L’allarme arriva dall’ultimo rapporto settimanale dell’Unhcr in Libia, presente per l’assistenza e i primi soccorsi nei punti di sbarco e nei centri dove vengono poi trasferiti i migranti.