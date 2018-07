(ANSA) – KABUL, 1 LUG – Almeno 12 persone hanno perso la vita e altre 20 sono rimaste ferite in un attentato compiuto da un kamikaze nella città afghana orientale di Jalalabad, che ha colpito civili, fra cui diversi della minoranza religiosa sikh, poco dopo che era terminata una visita in città del presidente afghano, Ashraf Ghani. Lo ha dichiarato all’ANSA Attaullah Khogyani, portavoce della provincia orientale di Nangarhar. L’attacco terroristico non è stato ancora rivendicato, anche se nella provincia di Nangharhar sono attivi sia i talebani che l’Isis. I sikh, come gli indù, sono una esigua minoranza in Afghanistan, all’incirca 1.000 persone, e hanno sempre denunciato di essere discriminati e vittime di violenze in un Paese in cui la quasi totalità della popolazione è costituita da musulmani, per lo più sunniti.