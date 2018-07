(ANSA) – MILANO, 1 LUG – “Non so perchè sia scoppiata la lite, ma si sono accaniti contro il ‘Betta’”. A parlare è un ragazzo sentito in giornata in Questura in merito al ferimento di Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano. “Tre di loro – ha aggiunto – mi sembravano drogati, avevano 30 o 40 anni, spero che facciano anni di galera”. L’aggressione è avvenuta davanti a un chiosco notturno che vende panini a un centinaio di metri di distanza dalla discoteca Old Fashion.