(ANSA) – CITTA’ DEL MESSICO, 1 LUG – Primo a votare fra i candidati presidenziali messicani, il leader del movimento Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha dichiarato che “stiamo vivendo un giorno storico”. Ai giornalisti che lo attendevano di buon mattino nel suo seggio di Città del Messico ‘Amlo’, come lo si conosce per l’acronimo del suo nome, ha dichiarato: “Viviamo un giorno storico, il popolo messicano deciderà liberamente chi dovrà guidare il governo per i prossimi sei anni”. Noi, ha aggiunto, “rappresentiamo la possibilità di un autentico cambiamento, di una trasformazione, e per questo si tratta di un giorno importante”. Più che di una elezione, ha infine osservato, “si tratta di un referendum, di un plebiscito, la gente deciderà fra avere ancora lo stesso o cambiare davvero. E pensiamo che gli elettori ci daranno il loro appoggio per iniziare la quarta trasformazione della vita pubblica del Pese”.