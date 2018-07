(ANSA) – ANCONA, 1 LUG – Amore e basta. In 500 hanno partecipato al primo Love Pride organizzato ad Ancona da Love is Love, Arci Ancona, Centro sociale Asilo Politico e Libera Ancona. Un corteo di giovani color arcobaleno, accompagnato da diverse famiglie con bambini, e tanti genitori, qualcuno anche commosso. “Una Fontana d’amore” il titolo della manifestazione, che anticipa il Gay Pride, in arrivo nel 2019, con il chiaro richiamo al ministro della Famiglia Lorenzo Fontana. Da piazza Cavour, il corteo si è snodato nel centro per raggiungere il Parco del Cardeto, fra note dei Queen e dei Ricchi e Poveri. “Grazie – ha detto una delle organizzatrici – a tutti quelli che sono venuti da tutte le Marche. Vedervi qui ci riempie il cuore di gioia. Guardate chi è accanto a voi per quello che è, non un uomo o una donna, etero, omosessuale, bisex, bianco o nero, vegetariano o carnivoro, ma una persona, libera d’amare chi vuole”. Al ministro Fontana, ha detto un altro ragazzo, “e all’odio, noi rispondiamo con l’amore”. La spinta al Love Pride, ha spiegato Silvana Pazzagli, del Csa Asilo Politico, “è stata quella di portare al centro della città e della regione il tema dei diritti civili, il diritto di poter esprimere le proprie preferenze sessuali, l’orientamento di ognuno di noi ad amare una persona indipendentemente dal sesso e anche dal colore della pelle. Crediamo che oggi sia fondamentale esprimerlo e ribadirlo in un’epoca in cui rispuntano idee totalitariste, è importante uscire allo scoperto e metterci la faccia”. Fra le presenze al corteo, quella di Gianni Maggi, consigliere regionale Movimento 5 Stelle, Francesco Rubini, consigliere comunale di Ancona ed ex candidato sindaco di Altra Idea di città, rappresentanti di Cgil, che ha aderito ufficialmente, e Libera. “La libertà dell’amore è fondamentale – ha detto Sara Mattera di Libera -, dobbiamo ricominciare a ripristinare i rapporti fra le persone ed amarci”.