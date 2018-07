CARACAS.- Milano, Italia fue la sede del relanzamiento del Best Model of the Universe Pageant y del Best Kids Model of the Universe, primer concurso de modelos internacionales realizado en la meca de la moda internacional, bajo la exitosa producción de Yarelys Models, Agencia y Productora venezolana, que abrió sus puertas oficialmente en Italia.

Una vez más, Yarelys Monoche, realizó de manera exitosa el certamen internacional, que previamente se habia realizado en Panamá y Curazao, respectivamente.

El reconocido diseñador italiano Vittorio Valente fue el presidente del Jurado junto a la ex modelo italiana Serena y la diseñadora de joyas italiana, Eleonora. Bajo la conducción de la reconocida presentadora italiana Erika Gottardi, actriz y editora de la revista Woman Bride; llevado a cabo en el Hotel Barceló de Milano.

Los ganadores de ésta edición, fueron:

Best Model of the Universe 2018: Japón y Estados Unidos.

Best Kids Model of the Universe 2018: Romania, Ucrania, Mongolia y Filipinas en categorias: Baby, Mini, Pre Teen y Teen, respectivamente.

Best of the Best Kids Model of the Universe 2018: Romania y Ucrania.

Para la proxima edición se espera una mayor participación de paises, los confirmados con director nacional para la edición 2018, fueron: Albania, Hungría, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Mongolia, Nepal, Filipinas, Rumania, Ukranie, Gabón, Liberia, Haití, Sierra Leona, Camerún, Sri Lanka, México, Mali, Congo, India, Nigeria, Sudáfrica, Senegal , Japón, América del Norte, Ghana, los Estados Unidos de América, Canadá, Brasil e Italia.

Website: www.bestmodeloftheuniverse.com