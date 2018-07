MILANO. – Presentata a Milano l’offerta Rai per l’autunno 2018. Diverse novità caratterizzano anche il palinsesto di Rai Italia, il canale degli italiani all’estero. La principale produzione vale a dire il contenitore quotidiano, vedrà convogliare su di sè il massimo delle energie produttive, diventando l’architrave e il biglietto da visita del canale tutto, il luogo dove la ricca proposta giornaliera di ventiuattro ore dei migliori programmi Rai di fiction, intrattenimento, sport e informazione, si salderà in modo stabile, – in lingua italiana – con il telespettatore lontano.

Il contenitore sarà notevolmente ampliato nella durata (passando da 50 a 85 minuti), sarà realizzato in diretta-differita al massimo di 48 ore (e non più registrato con quindici/venti giorni di anticipo) e si chiamerà “L’Altra Italia”. L’obiettivo rimane quello di raccontare e rappresentare l’Italia e l’italianità che esistono al di fuori dei confini geografici nazionali, da vivere e scoprire nelle loro manifestazioni di eccellenza. Confermata in palinsesto un’antologia settimanale di servizi filmati che raccoglie storie di vita e di lavoro degli italiani all’estero.

Tra i traguardi dell’autunno 2018 va segnalata la prossima e attesa separazione del palinsesto Sud America, una innovazione tecnica ma dalla valenza squisitamente editoriale: sarà reso autonomo con cardini orari più appropriati, liberi dalle penalizzazioni di trascinamento del palinsesto nordamericano.

Nel palinsesto autunnale (dal 9 settembre 2018) la prima parte della fascia mattutina, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 7,00 di NY viene dedicata all’informazione. Alle 11,15 di NY parte “La prova del cuoco”, appuntamento quotidiano di larga affezione. Tg Sport e il programma “Tutta Salute” precedono la diretta alle 14,00 di NY del TG1 delle 20,00 italiane. Subito dopo è programmato il game show “I soliti ignoti”, seguito dal secondo telegiornale regionale della giornata.

La collocazione dello spazio dedicato ai ragazzi viene mantenuta alle 17,00 (ora di NY), subito dopo “L’eredità”. Alle 17,15 parte “L’altra Italia”, il contenitore ripensato per rispondere meglio alla domanda degli italiani nel mondo. Prima del telegiornale di Rainews 24 delle 19, ora di NY parte alle 18,30 l’appuntamento con “Un posto al sole”, seguitissimo in tutto il mondo.

Per l’autunno 2018 le prime serate di Rai Italia offrono una programmazione tratta da quella di maggior successo in Italia suelle reti Rai. Fiction inedite al lunedì e al martedì, serate dedicate ai grandi show di intrattenimento al giovedì e al venerdì, insieme alla prosecuzione dell’appuntamento con il cinema italiano del mercoledì.

Con la stagione autunnale, in seconda serata, come sempre gli approfondimenti informativi – “Porta a Porta”, “Carta Bianca”, “Presa diretta”, “Report”, “Mezz’ora in più”. Torna al venerdì, la produzione originale “Speciale le storie”, che raccoglie in forma di magazine le più significative avventure dei nostri connazionali all’estero.

Week-end d’autunno dedicati al lancio di “Soldati d’Italia”, il racconto a puntate della vita nelle nostre missioni militari nelle aree di crisi del mondo. Nel fine settimana si conferma l’appuntamento con “Cristianità”, talk d’attualità dedicato alla fede nel mondo.

Un must dell’autunno anche il calendario di serie A di calcio, con tre partite in diretta alla settimana e ampi highlights (25 minuti a gara) da tutti i campi, per la consueta e ricchissima “La giostra del goal”.

(di Emilio Buttaro)