La prima edizione di “Ora o mai più” va a Lisa. Meritato il successo per la cantante calabrese che adesso avrà una nuova occasione per rilanciarsi. Al secondo posto i Jalisse, terza piazza per Massimo Di Cataldo. “Grazie, il mio carpe diem è ora o mai più – ha detto commossa la vincitrice – la vita è adesso non fate fuggir via la vita. Provo una felicità immensa”.

Grande soddisfazione anche per il suo maestro Marco Masini: “Lisa ha davvero dimostrato dedizione a quello che è stato un percorso che tutti hanno fatto. C’è stato feeling musicale tra me e lei, abbiamo lavorato non solo sull’aspetto canoro ma anche su quello della produzione. Mi ha seguito con attenzione e le devo fare i complimenti”.

Grazie a questo successo Lisa potrà pubblicare un cd tutto suo contenente oltre ai suoi brani più noti e alle canzoni proposte nello show della Rai anche l’inedito “C’era una volta”. Per Annalisa Panetta in arte Lisa, dopo i successi di fine anni ’90 ed i gravi problemi di salute che lei stessa ha raccontato durante “Ora o mai più” potrebbe essere davvero il momento della rinascita. “Non so se sono più emozionata o trepidante per questo nuovo debutto, vivo un turbinio di emozioni “aveva spiegato la cantante a ‘La Voce d’Italia’ poco prima della puntata d’esordio.

Lo show condotto da Amadeus e battezzato come un Sanremo estivo ha fatto registrare ottimi ascolti trovando spazio anche nei palinsesti di Rai Italia. Per i partecipanti è stata un’occasione importante con un nuovo ritorno di popolarità affiancati da autentiche icone della musica italiana. E come annunciato in conferenza stampa alla vigilia della puntata d’esordio dello show, “Ora o mai più” potrebbe diventare un appuntamento fisso estivo e confermarsi così una grande occasione per cantanti del passato con grande voglia di rilanciarsi. Proprio come è successo a Lisa.

(di Emilio Buttaro)