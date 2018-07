(ANSA) – POTOMAC (USA), 2 LUG – Altra impresa storica per Francesco Molinari. Il golfista azzurro vince il Quicken Loans National e conquista il primo titolo in carriera sul Pga Tour. Erano 71 anni che un italiano (seppur naturalizzato americano) non trionfava sul massimo circuito statunitense. Da quando Toney Penna (nato a Napoli ma cresciuto ad Harrison, New York) s’impose nell’Atlanta Open 1947. Una vittoria straordinaria per il piemontese a Potomac, nel Maryland, che ha dominato l’ultimo round chiudendo il torneo in 259 (67 65 65 62, -21), con 8 colpi di vantaggio sull’americano Ryan Armour (secondo con 267, -13). Bel finale di Tiger Woods, quarto (269, -11).