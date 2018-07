(ANSA) – ROMA, 02 LUG – “E’ incredibile, ancora non riesco a realizzare la portata di questa impresa. Devo ammettere che nell’ultimo giro è stato tutto piuttosto facile e non me lo aspettavo di certo. Sono venuto qui in America per ottenere una posizione migliore nella corsa alla FedEx Cup e ce l’ho fatta”. Francesco Molinari commenta così l’impresa compiuta a Potomac, nel Maryland (Stati Uniti), dove l’azzurro ha conquistato il primo titolo nel PGA Tour vincendo il Quicken Loans National. Grazie a una prova show conclusa in 259 (-21), con 8 colpi di vantaggio sull’americano Ryan Armour (2/o con 267, 13). “Ho pensato fino all’ultimo minuto se partecipare all’HNA Open de France oppure giocare il Quicken Loans National – aggiunge il golfista azzurro -. Non è stata una decisione facile, ma alla fine penso proprio di aver fatto la scelta giusta. La prima parte della stagione non è stata buona come invece la immaginavo, ma nell’ultimo periodo sono tornato ai miei livelli. Il putt è decisamente migliorato grazie al duro allenamento”.