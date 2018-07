(ANSA) – TORINO, 2 LUG – E’ quello di Marco Cusin, classe 1985, neo campione d’Italia con i colori dell’Olimpia Milano, il primo nome nuovo nel roster 2018/19 della Fiat Torino. “Siamo felici che Marco Cusin abbia scelto di indossare la nostra maglia per le prossime due stagioni -ha detto il vicepresidente del club torinese, Francesco Forni. Rappresentava la prima opzione della Fiat Torino, in quanto cestista di valore e anche modello di comportamento”. Originario di Pordenone, Cusin ha debuttato nel massimo campionato italiano a Trieste. In seguito ha giocato a Biella, a Ferrara e a Fabriano. Nel 2007, col Basket Soresina ha guadagnato la promozione in serie A per poi trasferirsi a Pesaro. Dal 2012 al 2014 ha vestito i colori della Pall. Cantù; dopo una breve esperienza a Sassari, ha giocato a Cremona e uno ad Avellino. L’anno scorso il trasferimento a Milano. Con la maglia della Nazionale sono 115 le sue presenze e 472 i punti segnati. Nel palmares del giocatore friulano spiccano, con l’ultimo scudetto, tre Supercoppe Italiane.