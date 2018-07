(ANSAmed) – AMMAN, 2 LUG – Dodici bambini feriti dalle violenze in corso nel sud della Siria sono stati trasferiti in un ospedale nel nord della Giordania per essere curati con urgenza in un ospedale locale. Lo riferisce l’agenzia giordana Petra, affermando che anche altri civili siriani feriti gravi potranno essere curati negli ospedali del nord del regno hascemita. Nel quadro dell’offensiva governativa siriana nel sud della Siria, decine di migliaia di civili sono in fuga, e la Giordania ha chiuso le frontiere. Ma da Amman fanno sapere che acconsentono all’ingresso temporaneo nel nord del paese di feriti gravi tra i civili. Questi saranno curati e poi rimandati in Siria.