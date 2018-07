(ANSA) – ZAGABRIA, 2 LUG – Il viso esultante del portiere Danijel Subasic, che ieri parando l’ultimo rigore contro la Danimarca ha assicurato alla Croazia i quarti di finale ai mondiali in Russia, è sulle prime pagine dei giornali croati. “Il maestro Subasic!”, “Subasic salva la Croazia”, “Subasic ci lancia contro la Russia”, sono alcuni dei titoli che del 33enne portiere croato fanno l’eroe della partita di ieri, decisa dai tiri dal dischetto. E sebbene i commenti della stampa riflettano l’euforia diffusasi nel Paese dopo l’ultimo rigore, alcuni osservano tuttavia che contro la Danimarca la nazionale a scacchi era solo l’ombra di quella che dieci giorni fa ha battuto l’Argentina. Tutti gli occhi comunque sono ormai già puntati alla sfida con la Russia, sabato a Soci. E’ la prima volta dai mondiali 1998, che la Croazia approda ai quarti. E in molti si lanciano in paragoni tra la squadra di allora, guidata da Ciro Blazevic, arrivata terza, e l’attuale del ct Zlatko Dalic, sognando molto di più di un terzo posto.