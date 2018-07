(ANSA) – ROMA, 2 LUG – Per domenica è fissato il raduno a Trigoria che darà il via ufficiale al ritiro estivo della Roma, ma nel centro sportivo c’è già chi ha cominciato a lavorare. Dopo aver trascorso le vacanze negli Stati Uniti, il capitano Daniele De Rossi si è presentato per svolgere il primo allenamento della nuova stagione. Con lui anche i neoacquisti Ante Coric e William Bianda, alle prese con esercizi in palestra e lavoro atletico sul campo. E in mattinata a Trigoria si è visto anche l’ormai ex giallorosso Radja Nainggolan che è passato per salutare staff e dipendenti. “E’ stato un piacere, mi mancherete tutti, vi voglio bene” le parole del Ninja, ceduto all’Inter.