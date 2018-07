(ANSA) – BRUXELLES, 2 LUG – Al Consiglio europeo della settimana scorsa sono stati raggiunti dei “progressi ma resta molto da fare”. Così Margaritis Schinas, portavoce della Commissione europea. Tra le prime azioni viene annunciata una proposta legislativa, per rafforzare Frontex trasformandola in un vero e proprio corpo di polizia di frontiera, per lavorare in modo più efficace sui rimpatri. Ma contatti vanno avanti anche per la realizzazione di piattaforme regionali di sbarco nei Paesi terzi, e nonostante i numerosi no arrivati dai Paesi africani in questi giorni, la Commissione si dice convinta “che ci siano ancora strade per convincerli”.