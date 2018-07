(ANSA) – ROMA, 2 LUG – E’ iniziata in scioltezza la difesa di Roger Federer dell’ottavo titolo a Wimbledon. Sul campo centrale il campione svizzero ha battuto in tre set il serbo Dusan Lajovic: 6-1, 6-3, 6-4 on 1h e 19′ di gioco. Federer è apparso in completo bianco, griffato dal nuovo sponsor Uniqlo che ha preso il posto di Nike. Un contratto da 30 milioni di dollari l’anno.