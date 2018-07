(ANSA) – MOSCA, 2 LUG – “Sappiamo che l’Inghilterra è ritenuta la favorita, ma noi siamo all’altezza. Cercheremo di controllare la partita, creando occasioni senza perdere il posseso del pallone”. Così il ct della Colombia, José Pekerman, alla vigilia della partita contro l’Inghilterra, valida per la qualificazione ai quarti di finale. “L’Inghilterra ha avuto tempo per riposare – ha detto il ct – e questo le dà un vantaggio. Ma noi siamo passati attraverso partite dure, difensive, e questo ha aumentato la fiducia in noi stessi”. “Kane? È un giocatore fantastico, che ha giocato benissimo con il Tottenham, uno dei migliori cannonieri del mondo. Domani dobbiamo fare molta attenzione a non lasciargli opportunità”, conclude.