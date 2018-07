CARACAS – I tifosi del calcio hanno due cose che attendono con ansia: il mondiale e l’album di figurine.

Anche se la vinotinto non ha mai partecipato ad un mondiale per adulti, il Venezuela non é esente da questo cerimoniale, ogni volta che arrivava il mondiale puntualmente bambini, adulti ed anziani si radunavo in zone specifiche per effettuare il tradizionale scambio delle figurine.

Anche quest’anno la casa editrice modenese nata nel 1961 ha messo sul mercato l’edizione per il mondiale Russia 2018. Ma per i tifosi italo-venezuelani, oltre alla bruciatura per la mancata qualificazione degli azzurri, si sono trovati con l’impagabile prezzo dell’album e delle figurine.

Panini, l’azienda italiana leader del mercato delle figurine, parallelamente alle classiche bustine vendute in edicola, da qualche anno è passata al digitale.

Senza perdere il suo fascino e l’interesse dei suoi fan. L’applicazione “Panini Digital Sticker Album”, lanciata ai mondiali di Brasile 2014, è stata riproposta anche quest’anno e i dati raccontano di un successo mondiale: da marzo a inizio giugno sono oltre sei milioni i download avvenuti dagli store di Apple e Android, dove è disponibile gratis e anche in italiano e spagnolo. Sono stati aperti circa 180 milioni di pacchetti e scambiate oltre 190 milioni di figurine. Ma l’album virtuale é anche disponibile sul pc basta cliccare https://paninistickeralbum.fifa.com.

Se il tifoso ha già un account sul sito della Fifa deve introdurre il nickname e la pasword per iniziare a fare la raccolta. In caso contrario, il gioco é semplice, dovrà crearsi un account ed iniziare il tradizionale scambio di figurine. Ogni giorno, l’appassionato di figurine riceverà due bustine. Poi sui social network del marchio di bibite gassate Coca-Cola, altro sponsor di quest’album special, ci saranno dei post speciali dove I tifosi potranno ricevere alter figurine.

Ogni volta che gli utenti scambieranno le figurine virtuali riceveranno degli speciali sticker da applicare sul proprio album.

(di Fioravante De Simone)