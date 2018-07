(ANSA) – ROMA, 2 LUG – Una autorevole presenza di uomo di sport ha allietato in questo caldo luglio 2018 la sede della Fondazione Fioravante Polito a Santa Maria di Castellabate (Sa): l’allenatore della Salernitana Stefano Colantuono. Ne è nato un piacevole e cordiale dibattito, in particolare sul tema della prevenzione delle malattie ematiche e nel ricordo di Andrea Fortunato, che Stefano Colantuono ha avuto modo di conoscere ed apprezzare, calcisticamente ed umanamente, nel periodo in cui giocava nel Como.