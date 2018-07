ROMA. – L’ex presidente dell’Ecuador Rafael Correa è stato formalmente accusato di essere il mandante del sequestro dell’ex deputato dell’opposizione Fernando Balda, avvenuto nell’agosto del 2012. Lo riportano media locali. Balda ha spiegato che la denuncia è stata presentata sabato presso la Corte nazionale di giustizia a Quito, che ha ordinato a Correa di presentarsi ogni 15 giorni presso la sede giudiziaria.

A seguito delle formali accuse e in esecuzione della misura cautelare richiesta dalla procura ecuadoriana il 20 giugno scorso, l’ex presidente Correa ha riferito di essersi presentato al consolato ecuadoriano a Bruxelles, città dove vive da quando ha lasciato il potere dopo un decennio di governo in Ecuador. In una lettera indirizzata al consolato, Correa ha dichiarato che “è mio desiderio rispettare le richieste processuali, nonostante l’evidente persecuzione politica e giudiziaria che ho sofferto negli ultimi mesi”.

Balda ha sottolineato che, dopo che la procura ha chiesto il coinvolgimento di Correa in quanto sospettato di essere l’autore del sequestro, ha deciso di presentare la denuncia, con la quale ha accusato formalmente Correa dei reati di sequestro di persona e associazione a delinquere. Balda ha chiesto ai pm di approfondire le circostanze del sequestro, avvenuto in Colombia, che costituisce, sottolinea l’ex deputato, un “crimine di Stato”.