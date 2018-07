BANGKOK. – Il miracolo in cui tutti speravano si è avverato: i 12 ragazzi thailandesi dispersi con il loro allenatore di calcio in una grotta da nove giorni sono stati trovati vivi. Il gruppo è stato raggiunto dai sub della Marina militare in un punto asciutto della grotta a oltre tre chilometri dall’entrata. Non si era mosso da lì fin dal giorno della scomparsa, il 23 giugno.

“Li abbiamo trovati tutti e 13 in vita”, ha detto Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, che dirige i soccorsi all’interno della grotta Tham Luang. La conferenza stampa in cui è stato dato l’annuncio è stata scarna di dettagli sulle condizioni del gruppo, che finora è stato raggiunto solo da alcuni sommozzatori dopo due giorni di estenuante esplorazione di una grotta in cui molti punti erano resi impraticabili dall’acqua e dal fango.

L’arrivo di medici addestrati per le immersioni è previsto nel giro di poche ore. Alla notizia del ritrovamento, avvenuto attorno alle 22 locali (le 17 in Italia), la gioia è esplosa nell’intero campo base delle operazioni di soccorso e poi, mano a mano che si è diffusa, in tutta la Thailandia, che seguiva la corsa contro il tempo sotto lo slogan “Riportiamoli a casa”.

Decine di parenti dei dispersi hanno gioito increduli, a coronamento di una snervante attesa in totale assenza di notizie sulle condizioni dei loro ragazzi. “Sono così felice che non riesco a pensare ad altro”, ha dichiarato un genitore al quotidiano thailandese The Nation. Il tripudio collettivo è comprensibile: molti temevano che, nonostante le dichiarazioni ottimistiche delle autorità, il gruppo non potesse più essere in vita.

Hanno passato oltre 220 ore senza contatti con il mondo esterno, presumibilmente gran parte di esse nel buio totale e con scorte di cibo e acqua probabilmente sufficienti solo per l’escursione del pomeriggio in cui erano rimasti intrappolati. Il primo ministro Prayuth Chan-ocha ha ringraziato pubblicamente le squadre di soccorso, che negli ultimi giorni erano diventate una vera task force multinazionale, con la partecipazione di specialisti americani, britannici, australiani, cinesi e giapponesi, oltre che di appartenenti a una decina di agenzie governative, residenti e volontari.

Passato il sollievo di averli ritrovati vivi, la sfida è ora quella di mantenerli in forze prima di riportarli alla luce in tempi brevi. Lo stesso governatore Narongsak ha aggiunto che “l’operazione non è conclusa”. I soccorritori – aiutati da decine di pompe per svuotare la grotta dall’acqua accumulata – hanno impiegato quasi sessanta ore a liberare i cunicoli dal fango che aveva intasato strettoie in cui si può infilare una sola persona alla volta, sempre con il rischio che nuove piogge cancellassero i loro progressi e mettessero a rischio la loro stessa vita.

Una prima scelta sarà quella tra il trasportarli il prima possibile o nutrirli in loco per qualche giorno, anche considerando che sono ragazzini tra gli 11 e i 16 anni senza esperienza di immersioni e debilitati. Le frequenti piogge – che hanno dato parziale tregua negli ultimi due giorni, consentendo i progressi dei soccorritori – potrebbero provocare nuovi allagamenti nella grotta, anche se l’avanzare delle squadre di soccorso ha consentito anche l’installazione di pompe e basi di rifornimento più in profondità. L’odissea dei “cinghialotti” – il nome della loro squadra di calcio – non è insomma ancora terminata, ma il lieto fine c’è eccome.

(di Alessandro Ursic/ANSA)