(ANSA) – TORINO, 3 LUG – “Vincere rimane l’unica cosa che conta…”. Giampiero Boniperti compie 90 anni domani e, in una lettera all’ANSA, rispolvera la sua frase più celebre, vero e proprio marchio della Juventus con cui – da giocatore e dirigente – ha vinto tutto. “Il calcio mi appassiona sempre, sto seguendo i Mondiali in Tv – scrive -. Peccato non ci sia l’Italia, per fortuna le soddisfazioni continuano ad arrivarmi dalla mia amata Juve. E’ stato un anno eccezionale, dopo una lunga serie altrettanto eccezionale. Complimenti”.