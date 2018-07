(ANSA) – RIGA, 3 LUG – “Sono davvero felice di questa visita in occasione del centenario dell’indipendenza della Lettonia, fondamentale per la Lettonia e per l’Europa. Porto gli auguri di tutti gli italiani”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio con il presidente lettone Raimonds Vejonis. “Questa visita si svolge nel segno dell’amicizia e intende essere occasione di rilancio di rapporti bilaterali che sono eccellenti ma intendiamo rilanciare ulteriormente, dall’interscambio che è in crescita, al piano culturale su cui vi è grande sintonia e cooperazione. Vi sono stati a Roma due eventi importanti promossi dall’ambasciata lettone e un grande concerto. Ed è stato di recente firmato il protocollo esecutivo del rapporto di collaborazione culturale: c’è l’intenzione di accrescerla”, sottolinea.