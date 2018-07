(ANSA) – ROMA, 3 LUG – “In questi giorni incontrerò tutti i rappresentanti delle tre città in lizza, è un fatto istituzionale: noi siamo completamente laici in questa partita, non c’è nessun tipo di tendenza a favore di qualcuno e lo verificherete”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla corsa a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 tra Torino, Milano e Cortina. Oggi pomeriggio il numero uno dello sport italiano riceve la prima cittadina di Torino, Chiara Appendino, al Foro Italico. “Domani sarò a Milano per un impegno preso da tempo con il governatore Fontana, prima al telefono ho sentito il sindaco Sala con il quale sono in continuo contatto – ha rivelato Malagò – Nei prossimi giorni incontrerò anche i vertici della candidatura del Veneto, con Luca Zaia dobbiamo fissare a breve un appuntamento Tra l’altro oggi pomeriggio – ha concluso il capo dello sport italiano – incontreremo anche il sottosegretario Giorgetti per un tema ancora più urgente, per un fatto di scadenze temporali, vale a dire le Universiadi”.