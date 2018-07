(ANSA) – ROMA, 3 LUG – “Ci siamo battuti contro l’azzardopatia con misure contro gioco d’azzardo, tutte iniziative nel programma. Noi non vogliamo forme di dipendenza che non sono meno perniciose dell’abuso di alcol e sostanze stupefacenti”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Queste derive patologiche non sono da aiutare con iniziative pubblicitarie”, aggiunge.