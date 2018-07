CARACAS – Il giocatore italo-venezuelano Nahuel Ferraresi (19 anni) é da oggi a tutti gli effetti un calciatore del Girona B, prelevato dagli uruguaiani del Club Atlético Torque. La notizia é stata resa nota dal club charrúa tramite il suo account twitter.

Stando a quanto é stato riferito dall’Atlético Torque, Ferraresi volerá in Spagna per partecipare al COFIT con la vinotinto Under 20.

Ricordiamo che il difensore centrale é stato uno dei perni della difesa della nazionale allenata da Rafael Dudamel durante il mondiale Under 20 del 2017. Con lui come protagonista la difesa venezuelana non ha subito gol in 506 minuti, prima della rete di Jeremy Ebobisse (117’) nel quarto di finale contro gli Stati Uniti.

In precedenza erano rimasti a secco contro i creoli: Germania (2-0), Vanuatu (7-0), Messico (1-0) e Giappone (1-0). Grazie a questa prestazione é stato aquistato dal City Group (proprietario del Manchester City e NY City) che l’hanno girato in prestito ad un’altra società satellite il Club Atlético Toque. Adesso affronterá la sua nuova aventura in terra ibérica.

C’é un altro italo-venezuelano che ha cambiato casacca, stiamo parlando di Gabriel Cichero (34 anni). Il difensore ha siglato un accordo con l’Hospitalet, della Tercera División spagnola, é stato prelevato dal Delhi Dynamos.

Nella sua lunga carriera il calciatore di origine ligure ha indossato le maglie di Montevideo Wanders, Lecce, Vihren Sandanski, Deportivo Italia, New York Red Bulls, Caracas, Newell’s Old Boys, Lens, Nantes, Sion e Mineros. Il 2017, era iniziato in Venezuela con la maglia del Deportivo Lara. Durante il Torneo Apertura l’italo-venezuelano ha disputato 15 gare. Nei 1.355 minuti che é rimasto in campo é stato ammonito in quattro occasioni e non ha segnato gol.

Mentre con la nazionale venezuelana ha disputato 64 gare segnando tre reti. Il 17 luglio 2011, con la maglia della Nazionale, realizza la rete piú importante della sua carriera, quella del 2-1 nella sfida contro il Cile che vale alla Vinotinto la prima qualificazione della storia alle semifinali di Coppa America.

(di Fioravante De Simone)