(ANSA) – VENEZIA, 3 LUG – Domani mattina alle 10 – apprende l’ANSA – il presidente del Veneto Luca Zaia consegnerà il dossier su Cortina 2026 personalmente al sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Giancarlo Giorgetti. Successivamente, alle 12, Zaia porterà il dossier al presidente del Coni Giovanni Malagò. Sempre secondo quanto apprende l’ANSA, il governatore veneto non ha voluto limitarsi al formale inoltro via posta certificata ma ha inteso compiere un gesto di maggiore e più significativa valenza istituzionale incontrando personalmente la massima autorità istituzionale in materia e la massima autorità istituzionale in ambito sportivo.