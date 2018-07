(ANSA) – ROMA, 3 LUG – “Quando era al Mibact il turismo era una direzione, ora sarà un dipartimento quindi una cosa molto più importante e con un ben diverso peso anche istituzionale”. Lo dice all’ANSA il ministro Gian Marco Centinaio a cui da ieri sera è stata affidata anche la delega al turismo. “L’obiettivo che abbiamo – annuncia – è quello di trovare anche una sede fisica dove ci siano i dipendenti e tutti coloro che si occupano di turismo. Penso ad esempio alla sede dell’Enit, che potrebbe diventare la sede di questa parte del ministero, con l’obiettivo finale di farne un dicastero a parte”. “Un turista che viene dall’estero vede i paesaggi, la cultura e tutte le altre bellezze che l’Italia può offrire ma vede anche un’incredibile ricchezza enogastronomica. Quindi questo ministero dell’Agricoltura e del Turismo ha possibilità di diventare un ministero del marketing del nostro Made in Italy nel mondo” aggiunge Centinaio. Il ministro chiarisce anche quale sarà il futuro dell’Enit: “Secondo il mio progetto l’ente del turismo diventa il braccio armato del ministero, delle regioni e degli operatori privati perché io voglio veramente che l’Ente diventi l’interlocutore di tutti coloro che in Italia si occupano di turismo in questo momento. E anche di quella parte dell’Agricoltura che si vuole promuovere nel mondo”. “Quindi – conclude – cercheremo di capire in modo molto “asettico” cosa è stato fatto e cosa si può modificare e cercheremo di trasformarlo in un interlocutore per il settore, visto e considerato che sempre più spesso gli operatori quando vanno all’estero a fare o presentare qualcosa, invece che utilizzare l’Enit si rivolgono all’Ice. Quindi vuol dire che non c’è molta fiducia nei confronti di quello che l’Enit ha fatto finora”.(ANSA).