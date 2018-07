(ANSA) – ROMA, 3 LUG – Le nazionali di Russia e Brasile hanno scelto Technogym – l’azienda italiana leader mondiale nel settore del fitness e del wellness – come fornitore ufficiale di attrezzature per l’allenamento e soluzioni digitali per prepararsi ai Mondiali 2018. Per entrambi i team Technogym, in collaborazione con i preparatori atletici ha sviluppato soluzioni su misura, grazie ad una linea completa di prodotti – le soluzioni più avanzate per l’allenamento cardiovascolare, di forza, flessibilità e riabilitazione – ed alla propria piattaforma digitale Mywellness cloud in grado di offrire ad ogni singolo atleta un programma su misura, focalizzato sui prodotti e sulle qualità atletiche da allenare: velocità, resistenza, potenza, destrezza.