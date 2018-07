(ANSA) – STRASBURGO, 3 LUG – I risultati dell’ultimo vertice europeo sono insoddisfacenti per la maggior parte dei deputati intervenuti oggi al dibattito alla Plenaria a Strasburgo, che hanno criticato la mancanza di progressi sulla politica di asilo e l’Unione economica e monetaria. Nel corso del dibattito con il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, e il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, la maggioranza dei deputati – riferisce una nota dell’Eurocamera – ha criticato i capi di Stato e di governo per non essere riusciti a raggiungere accordi sostanziali su come affrontare i flussi migratori e di asilo. In apertura del dibattito il presidente Tajani ha ribadito che il Parlamento attende da tempo l’avvio dei negoziati sulla riforma del regolamento di Dublino e ha invitato il Consiglio ad adottare la sua posizione a maggioranza qualificata. Tajani ha sottolineato che la proposta del Pe è un “eccellente punto di partenza”, equilibrata e con un ampio sostegno dell’Aula.